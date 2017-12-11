В предсмертной записке назвал убийц. В Краматорске участник расправы над мужчиной покончил с собой

В Краматорске Донецкой области трое мужчин до смерти избили своего товарища и закопали труп во дворе, причем один из подозреваемых покончил жизнь самоубийством, а в отношении остальных открыто уголовное производство.

Прокуратура уже передала дело в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Это событие произошло 9 октября текущего года. Трое мужчин во время употребления спиртных напитков поссорились с четвертым и начали бить его руками и ногами, а когда потерпевший упал на пол, продолжили его избивать, а один из "друзей" даже прыгал по туловищу и шее жертвы", — пишут правоохранители.

Таким образом, от полученных травм скончался 34-летний мужчина, злоумышленники закопали его труп во дворе. О происшествии стало известно только после того, как один из подозреваемых, 26-летний мужчина, покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку с именами участников преступления и местонахождением убитого.

В отношении двух мужчин было открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. На данный момент досудебное расследование завершено, прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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