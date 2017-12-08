"Пытались отрезать головы". На Львовщине жестоко убили двух молодых продавцов

В четверг, 7 декабря, в Бориславе Львовской области в одном из магазинов убили двух продавцов, говорится на странице в Facebook ГУ Нацполиции в регионе.

В городе лишили жизни молодых людей, им пытались отрезать головы — нанесли колото-резаные раны вокруг шеи, рассказал глава общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, преступление совершено по адресу ул. Весняна, 1-а в магазине "Компьютерний всесвіт", были украдены деньги.

"В помещении правоохранители обнаружили тела двух продавцов — 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча… с колото-резаными ранами", — отметили в полиции. Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области неизвестный во время нападения на ювелирный магазин застрелил сотрудника частной охранной фирмы, который оказался бывшим бойцом АТО, воевал в самых горячих точках, в частности, в Дебальцево и Иловайске.