Сотни мин и огонь из БМП. Оккупанты накрывали позиции сил АТО на всех направлениях

На Донбассе за минувшие сутки, 11 декабря, боевики в зоне АТО 22 раза нарушили перемирие.

На некоторых участках линии соприкосновения увеличилась интенсивность обстрелов из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, особенно в вечернее и ночное время, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался возле населенного пункта Луганское — начиная с 21:00 и почти до полуночи он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин.

Также из минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцевого.

Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты обстреливали украинские опорные пункты из вооружения БМП и пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов боевики вели огонь возле Водяного, из того же оружия 82-го калибра — рядом с Березовым.

Возле Богдановки российские наемники нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики решили набирать в "армию" зэков.