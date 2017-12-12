Похищения и пытки. На Харьковщине обезвредили банду во главе с "оборотнем в погонах"

В Харьковской области обезврежена преступная группировка, члены которой похищали и пытали своих жертв.

Бандитам инкриминируется совершение трех жестоких разбойных нападений на харьковчан, в том числе на известного врача и его семью в марте 2016 года. На скамье обвиняемых оказались 6 злоумышленников, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий полицейский создали и возглавили преступную группировку, куда пригласили своих друзей и знакомых.

Все члены группировки обвиняются в том, что в течение осени 2015 года — января 2017 года совершили 3 разбойных нападения, вместе с похищением людей и применением физического насилия и оружия. Правоохранители установили 6 потерпевших, а сумма причиненного материального ущерба составляет более 3 млн. грн.

"Члены группировки "работали" по разработанной схеме — используя базу МВД, которая досталась в "наследство" от предыдущей службы, подыскивали зажиточных харьковчан. Они следили за ними, распорядком их дня и их семей. Потом планировали разбойные нападения и похищения. Каждый из участников группы имел свои обязанности. Одни разрабатывали преступные планы, координировали действия участников группировки и создавали алиби на момент совершения преступления, другие — следили за своими жертвами, осуществляли сбор информации о них, выясняли имущественное положение, место жительства и т.д. Так называемые "сходки" проводили каждый вторник. Собирались в бане ", — рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян.

Как сообщается, злоумышленники были пойманы "на горячем" в январе 2017 года после нападения на одного из предпринимателей. Они на него напали утром, когда тот выходил из дома, избили, связали и пытали, пока мужчина не признался, где хранит деньги. Потом подозреваемые пытались скрыться на автомобиле своей жертвы, но были задержаны.

Так, организатору объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, вместе с угрозой применения насилия, и проникновение в жилище, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 357 (похищение в личных интересах паспорта и других важных личных документов, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (незаконное похищение человека из корыстных побуждений, сопровождавшееся причинением потерпевшему физических страданий, с применением оружия, совершенное преступной организацией), ч. 1 ст. 382 (умышленное препятствование выполнению решения суда), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Второму организатору инкриминируются аналогичные статьи. Плюс, злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и приготовление к совершению нападения с целью завладения чужим имуществом преступной организацией (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Остальные злоумышленники подозреваются во всех вышеуказанных преступлениях. На данный момент все задержаны.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Харьковщине накрыли банду рэкетиров.