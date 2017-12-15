Выстрелы в голову. В Днепре в особняке нашли мертвыми супругов — СМИ

В ночь на четверг, 14 декабря, в Днепре на территории поселка Самаровка в частном трехэтажном доме нашли тела семейной пары с огнестрельными ранениями в голову.

Преступление совершено в садовом товариществе "Черешня", супругов обнаружили мертвыми на цокольном этаже особняка, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источник.

"Мужчине и женщине было 62 и 52 года соответственно. Преступник (-и) сделали один выстрел в голову мужчины и два в голову его жены. Судя по следам, глава семьи оказывал сопротивление — в прошлом он профессионально занимался боксом", — говорится в статье.

Со двора дома исчез автомобиль Toyota, известно, что забрали различное имущество, в том числе зарегистрированное охотничье ружье. Дом семейной пары выделялся на фоне строений, стоящих рядом — три этажа, хорошая отделка.

"До 2014 года мужчина занимался поставкой продуктов питания на "Укрзалiзницю". Однако после Революции Достоинства связи с руководством предприятия разорвались, тендеры уже не удавалось выиграть", — рассказал источник.

По его данным, у семьи начались финансовые проблемы, пара недавно продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. "Возможно, эти деньги и искали преступники", — добавил собеседник.

Напомним, 6 декабря в поселке городского типа Великая Новоселка Донецкой области нашли убитыми трех человек — мужчину, его жену и сына. СМИ сообщали, что погибшие были родственниками кума беглого экс-президента Виктора Януковича Валерия Ширы.