На Львовщине задержаны учителя-наркодилеры

Во Львовской области правоохранители задержали местных жителей — супругов-учителей средней школы, которые наладили канал ввоза наркотиков и психотропных веществ из стран Евросоюза в Украину и занимались их реализацией.

Правоохранители нашли у злоумышленников партию запрещенных веществ стоимостью более 250 тыс. гривень, говорится на сайте Национальной полиции.

"Полицейские выяснили, что наркодилерами оказались учителя средней школы. Один из педагогов преподавал основы безопасности жизнедеятельности и историю, а другой — английский язык", — отметили в полиции.

В частности, копы обнаружили у них 100 граммов амфетамина, пол-литра ацетилированного опиума и 100 граммов экстракционного опиума.

Начато производство по ч. 3. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Наркодилеров уже арестовал суд.

Ранее в Киевской области правоохранители задержали преступный дуэт — мошенники требовали от человека 15 тыс. долларов за якобы устроенную им аварию. Узнать больше об инциденте можно здесь.