Стрельба в Одессе, полиция ввела в городе оперативный план "Гром", фото, видео

В Одессе Суворовском районе между группой лиц возник конфликт, который закончился стрельбой. Правоохранители ввели в городе план "Гром". О пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области в Facebook.

"В 10.14 на линию "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Атамана Головатого… Предварительно установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона. Обстоятельства происшествия выясняются. В городе введен оперативный план "Гром", – сказано в сообщении.

Как пишет Думская, по информации очевидцев, полиция штурмовала автосалон Tverdovsky. "Была слышна даже стрельба. Дорога перекрыта", – отмечает издание.

Источники утверждают, что полиция задерживала бандитов в соседнем дворе. Они отстреливались и через крышу дома ушли в автосалон. Одного удалось скрутить, второй скрылся с какой-то сумкой (в ней, видимо, лежит награбленное).

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк заявил, что конфликт вспыхнул "на бытовой почве". Стреляли из травматического пистолета.

Напомним, 15 декабря, в Одессе правоохранители задержали вора в законе-иностранца, злоумышленника уже выдворили из Украины.