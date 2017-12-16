Задержание и выдворение. В Одессе обезвредили вора в законе-иностранца

В пятницу, 15 декабря, в Одессе правоохранители задержали вора в законе-иностранца, злоумышленника уже выдворили из Украины.

В последнее время представители преступного мира из Кавказского региона предпринимают многочисленные попытки попасть в город, рассказал начальник ГУ Нацполиции Одесчины Дмитрий Головин, пишет УНИАН.

"Так называемые воры в законе, пытающиеся взять под контроль преступные группы "барсеточников", квартирных воров и угонщиков автомобилей в регионе. Также они стремятся организовать здесь новые преступные этнические группировки", — отметил управленец.

По его словам, эти попытки успешно нейтрализуются, несмотря на различные ухищрения, к которым прибегают преступники, в частности, они меняют фамилии и документы. "Меняйте, хоть внешность и пол, будем ловить и отправлять обратно домой", — заявил Головин.

Напомним, в августе глава Нацполиции Сергей Князев говорил, что за семь месяцев 2017 года Россия заслала в Украину 29 воров в законе, полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".