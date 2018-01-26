Два выстрела и удар ножом в живот. В Киеве чуть не убили заступившегося за кондуктора мужчину

Полиция задержала в Киеве трех злоумышленников, которые нанесли несколько ранений мужчине.

Причиной драки с применением оружия, по информации пресс-службы полиции Киева, стало то, что мужчина в автобусе заступился за кондуктора, которого обидели трое молодых людей.

"В конце концов правонарушитель достал оружие и дважды выстрелил в оппонента. Потерпевший начал убегать от парней в сторону станции метрополитена "Минская", но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись", - сказано в сообщении.

Помощь потерпевшему оказал полицейский, который патрулировал метрополитен. Мужчину увезли в больницу на карете скорой помощи. У него два проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников в одном из столичных кафе быстрого питания. Ранили мужчину после конфликта в автобусе киевляне 1997, 2001 и 2002 годов рождения, которые ранее уже попадали в поле зрение полиции.

Преступники задержаны, у них изъяты все вещественные доказательства правонарушения.

Напомним, ранее от удара ножом в живот в Хмельницком пострадала волонтер, которая совместно с мужем собирала средства на нужды АТО.