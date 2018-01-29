Трагедия во львовском бассейне. СМИ узнали возможную причину смерти девочки

В одном из бассейнов Львова 10-летняя девочка могла скончаться вследствие инсульта (острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся внезапной потерей сознания и параличами).

Предварительную причину смерти ребенка сообщили Zik в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, 10-летняя девочка умерла вследствие инсульта", — говорится в статье.

Ранее стало известно, что вечером 26 января во Львове в бассейне "Динамо" после занятий по плаванию во время сушки волос феном на глазах у матери умерла девочка.

