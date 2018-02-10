В Кривом Роге похитили и зверски убили парня

В январе в Кривом Роге Днепропетровской области похитили 20-летнего парня, требовали от его матери 100 тысяч гривень выкупа, а через три недели зверски убили, правоохранители задержали трех подозреваемых.

Для раскрытия преступления копы опросили более 100 человек, провели свыше 80 оперативно-следственных действий, написал начальник Главного управления Национальной полиции в регионе Виталий Глуховеря на своей странице в Facebook.

"Сегодня (9 февраля — Ред.) мы задержала трех нелюдей, которые месяц назад в Кривом Роге похитили 20-летнего парня, и спустя три недели зверски его убили. Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривень!?", — отметил он.

По словам начальника ведомства, "организовал преступную группу ранее судимый". "Еще пять лет назад, отбывая срок за мошенничество, он уже планировал более циничное и жестокое преступление. В подельники выбрал себе двух приятелей, таких же отморозков. Заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения даже организовал себе алиби", — добавил Глуховеря.

Ранее стало известно, что в Житомирской области задержали мужчину, который на протяжении двух лет насиловал двух мальчиков — своего малолетнего сына и сына сожительницы, дети находятся в лечебном учреждении, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.