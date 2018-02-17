Под Киевом "Нива" влетела в микроавтобус со школьниками, есть жертвы

В субботу, 17 февраля, возле поселка Глеваха (находится под Киевом) автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали школьники.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли, девять детей доставлены в больницу, говорится на сайте Национальной полиции.

"… вблизи поселка Глеваха автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились дети. Школьники из пгт (поселок городского типа — Ред.) Ставище направлялись в столичный цирк", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, в ночь на 16 февраля на въезде в Глеваху лоб в лоб столкнулись две иномарки, одна из них сгорела дотла, пострадали три человека, все они были госпитализированы. Узнать больше об аварии можно здесь.