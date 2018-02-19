На Киевщине молодчики с гранатой напали на АЗС

В понедельник утром, 19 февраля, в поселке Иванков Киевской области трое парней с гранатой напали на автозаправочную станцию и начали требовать от диспетчера выручку.

Сотрудник АЗС на растерялся, нажал тревожную кнопку, после чего молодчики скрылись на авто, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

По его данным диспетчер назвал приехавшим полицейским приметы нападавших и описал машину, на которой они передвигались.

"Разбойников задержали через два часа в селе Шпили (преступление совершено около 6 часов утра — Ред.). Вблизи местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую", — отметили в ведомстве.

Трое подозреваемых находились внутри заведения, их задержали. Все задержанные — жители пригорода Киева в возрасте 23-26 лет. Начато производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

Напомним, в начале января в Суворовском районе Одессы было совершено разбойное нападение на АЗС, позже правоохранители задержали троих подозреваемых в совершении преступления.