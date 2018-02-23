В Египте нашли мертвой украинку: СМИ узнали подробности убийства

В четверг, 22 февраля, в египетском городе Хургада в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку, которая жила в гражданском браке с египтянином.

Полиция ведет следствие, рассказал начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, ссылаясь на данные посольства нашей страны в Египте, пишет 112.ua.

"… 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие", — отметил он.

Местное издание Vetogate сообщило, что наша соотечественница работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее сожитель после возвращения домой с работы, украинке нанесли около десяти ударов в разные места.

Ранее стало известно, что в январе в итальянском Неаполе на рельсах нашли мертвой 30-летнюю украинку Оксану Яцкив из Тернопольской области, у нее осталось двое маленьких детей.

