Смертельное ранение топ-менеджера в центре Киева: фотороботы подозреваемых

Правоохранители подозревают в нанесении мужчине смертельного ранения в Печерском районе Киева двух людей.

Со слов очевидцев составлены фотороботы возможных злоумышленников, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Приметы первого подозреваемого: возраст — 35-37 лет, рост — 170 см, круглое небритое лицо, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавое телосложение;

Приметы второго подозреваемого: возраст — 40-45, рост — 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавое телосложение.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева на ул. Лютеранской, 30, неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, пострадавший умер. Позже стало известно, что жертвой является директор предприятия "AQ Пластик" 38-летний Сергей Захарчук.