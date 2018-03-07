В сквере Николаева нашли повешенным мужчину

В среду днем, 7 марта, в центре Николаева — в сквере на Бугском бульваре — был найден повешенным на ветке дерева пожилой мужчина.

Повешенного увидела проходившая мимо женщина и позвонила в полицию, пишут "Новости N".

По словам представителя судебно-медицинской экспертизы, смерть человека наступила не очень давно — всего пару часов назад.

"… в густых зарослях мужчину плохо видно… самоубийца закрепил петлю на ветке таким образом, что и после удушения остался стоять на ногах. Поэтому, чтобы понять, что мужчина мертв, к нему нужно было подойти вплотную", — отметило издание.

На вид умершему около 70 лет, у него нашли ключи, перчатки, сигареты, а также мелкие деньги.

Напомним, вечером 5 марта в Одессе на улице Генерала Петрова мужчина нашел мертвой свою сожительницу — гражданку Российской Федерации. Узнать больше об инциденте можно здесь.