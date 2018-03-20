"GTA в реале". В Харькове пьяный водитель разбил пять машин, "унося ноги" от копов

В Харькове пьяный водитель разбил пять чужих автомобилей, пытаясь скрыться от полиции.

Такое сообщение было опубликовано на странице сообщества Dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

"Сейчас в Харькове пьяный в хлам водитель ВАЗ устроил пять ДТП и отправил полицейских в больницу. 19.03.18 бухой водитель "ВАЗ-21099", двигаясь с ул. Фейербаха в сторону ул. Шевченко. На ул. Шевченко устраивает первое ДТП – лобовое столкновение с "ВАЗ-2115". Сдавая назад, цепляет еще один автомобиль. Уезжает с места совершенного ДТП. Далее возле станции метро Киевская совершает еще столкновение с гражданским автомобилем, в котором после смены домой ехали патрульные. Опять уезжает с места совершенного ДТП. За пьяным водителем начинается погоня патрульных", - говорится в текст.

Сразу после этого патрульные перекрыли дороги – для того, чтобы остановить нарушителя. Тот, в свою очередь, успел врезаться в автомобили Toyota и Daewoo.

"В результате столкновения двое патрульных полицейских получают травмы, у одного из них сотрясение головного мозга. Все это время на заднем сиденье ВАЗ сидела жена водителя ВАЗ с трехлетним внуком", - отметили в сообществе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве копы устроили погоню за мужчиной на автомобиле Mercedes.