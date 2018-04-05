"Просто вызови бл*дей". Полиция "накрыла" сеть борделей в Харькове и Одессе

Полицейским удалось ликвидировать сеть борделей, которая действовали в Харькове и Одессе.

Соответствующее сообщение в четверг, 5 апреля, опубликовал портал "Vgorode" со ссылкой на представителей Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Согласно обнародованным данным, у сети было трое организаторов. Главный — 31-летняя жительница Харькова, уроженка Донецкой области. По словам силовиков, у нее были "связи" среди правоохранителей, которые "прикрывали" ее незаконную деятельность. Соорганизатор − 37-летняя харьковчанка. Занималась подбором администраторов и "падших женщин", следила за выходом девушек на работу и вела финансовый учет.

Второй соорганизатор, 38-летний уроженец Сумской области, "подбирал" сутенеров, разрабатывал правила и схемы деятельности борделей и делал отчеты о прибыли.

К слову, в харьковском жилище главного организатора полицейские во время обыска нашли крупные суммы денег, снайперскую винтовки модели Драгунова, автомат с боеприпасами, оргтехнику, интимные аксессуары, бухгалтерскую документацию, а также рекламные визитки с лозунгом "Хоп-хей-ла-ла-лей – просто вызови бл*дей".

Все трое организаторов помещены в следственный изолятор. Их сообщение подозрение по части 3 статьи 303 УК Украины − сутенерство).

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове организовали садо-мазо-бордели.