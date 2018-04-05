В Николаеве на автостоянке два адвоката расстреляли друг друга из травматического оружия: фото

В Николаеве 4 апреля на платной автомобильной стоянке водители Toyota Camry и Mercedes-Benz GL устроили перестрелку и нанесли друг другу ранения.

Как пишет местное издание "Новости-N", об этом сообщил охранник, который стал очевидцем происшествия.

По словам свидетеля инцидента, два водителя приехали на стоянку одновременно. Стрелять первым начал мужчина из автомобиля Mercedes. Он выстрелил в оппонента не менее восьми раз. Пострадавший получил ранение в области коленного сустава.

Несмотря на ранение, водитель Toyota открыл ответный огонь и нанес обидчику несколько пулевых ранений. Отмечается, что он является бывшим офицером.

Водитель Mercedes вынужден был убегать от пуль, поэтому спрятался в домике охранника, который и вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что участники инцидента применили травматическое оружие, которое было официально зарегистрировано.

Как выяснили местные СМИ, оба участника инцидента являются практикующими николаевскими адвокатами: владелец "Мерседеса" – Фикрат О., хозяин "Тойоты" – Евгений О. Стало известно, что они не только паркуют свои автомобили на одной стоянке, но и живут в одном доме, правда, в разных подъездах. Между мужчинами давно существует личностный конфликт.

По факту правонарушения в полиции открыли уголовное производство, которое квалифицировали, как "умышленное легкое телесное повреждение".

Как ранее стало известно, в Харькове возле одного из ресторанов несколько злоумышленников открыли огонь из автомата по группе людей, пострадали двое мужчин, один из них умер в больнице.