"Не говорите маме, я забыла документы": суд узнал, что говорила Зайцева сразу после ДТП в Харькове

Киевский райсуд Харькова продолжает рассматривать дело о жутком ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек.

Сегодня суд заслушал доказательства стороны защиты обвиняемых. Также сторона защиты предоставила на рассмотрение суда два видео с бодикамер копов, которые работали на месте аварии.

"Не снимайте, не говорите маме, я забыла документы. Не снимайте, я вызову адвоката!" – просила Алена Зайцева полицейских.

Также на видео слышно, как друг Зайцевой спорит с полицейским: "Ну забыла документы, ну и что?". Он утверждает, что сейчас все необходимые бумаги привезут, так как девушка просто забыла их дома.

В ответ полицейский говорит: "Значит, нельзя было выезжать".

Также на видео можно услышать разговоры полицейских. "Она ехала на красный", – отметили патрульные.

Позднее на вопрос журналистов, почему она была без прав, Зайцева отвернулась и отказалась отвечать.

В свою очередь ее защитник Юлия Козирь отметила, что на видео не указывается, какие именно документы должны были привезти девушке, поэтому утверждать, что Зайцева села руль без водительского удостоверения, нельзя.

Напомним, Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.