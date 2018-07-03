Пострадавший в перестрелке у ресторана в Киеве умер от тяжелых ранений

Мужчина, получивший пять пуль в живот и спину в результате устроенной кавказцами перестрелки около ресторана "Долма" в Киеве, скончался в больнице.

Об этом сообщает телеканал Newsone со ссылкой на собственный источник в Национальной полиции.

Как сообщил источник, пострадавшего в очень тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №17 вовремя, однако характер полученных им ранений оказался слишком тяжелым. Пострадавший скончался еще до попадания на операционный стол.

Читайте также Опубликованы первые видео и фотографии с места перестрелки в центре Киева (фото, видео)

Напомним, в Киеве на на пересечении улиц Тверская и Васильковская произошла перестрелка с участием кавказцев. Один из них выпустил в другого пять пуль и попытался сбежать, но был задержан.