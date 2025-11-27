Как нарядить ёлку красиво: ловушки, в которые попадаются даже опытные декораторы

Названы шесть вещей, которые никогда нельзя делать при украшении рождественской елки.

Если с наступлением вам не терпится вдохнуть успокаивающий аромат вечнозелёных растений и включить мерцающие гирлянды, вы не одиноки в этом желании. Однако, украшая елку к зимним праздникам, стоит уделить немного времени планированию, чтобы не допустить ошибок.

Независимо от того, украшаете ли вы настоящую сосну или устанавливаете искусственную елку, стоит быть осторожным, чтобы не попасть в распространенные ловушки.

Как нельзя украшать елку?

1. Не пропускайте подготовительные работы для свежесрубленных деревьев.

Первое, что нужно сделать, это срезать дерево возле основания и сразу же полить. Это поможет ей сохранить влагу, и ветви останутся достаточно крепкими, чтобы удерживать украшения и гирлянды, пишет Martha Stewart.

Стоит дать ёлке возможность отстояться несколько часов перед тем, как начать ее украшать. Это позволит ветвям принять естественную форму, благодаря чему ёлка будет выглядеть пышнее.

Прежде чем приступать к украшению, убедитесь, что основание устойчиво и надёжно закреплено.

2. Не забывайте распушить или придать форму дереву.

Каждому дереву не помешает уход. Распушите каждую ветку, заполняя щели и обеспечивая симметричность дерева со всех сторон. Этот шаг закладывает основу для гармоничного и красивого дизайна после добавления гирлянд и украшений.

3. Прячьте провода от гирлянд.

Спутанный клубок проводов не только портит внешний вид, но и может стать причиной спотыкания или, что ещё хуже, игрушкой для кошек.

Используйте держатели проводов, чтобы незаметно проложить и закрепить провода вдоль задней стороны подставки для ёлки ​​или стены, сохраняя чистоту и безопасность. Они особенно полезны, если вы подключаете несколько гирлянд или розетка расположена не прямо за ёлкой.

4. Ваша ёлка не обязательно должна идеально соответствовать интерьеру, но она должна быть продуманной.

Возможно, украшения дисгармонируют с гирляндой, или цветовая палитра не соответсвует остальной части комнаты?

Дизайнеры советуют выбрать общую тему, например, цвет, металлическую отделку или эстетическую тему, которая свяжет всё пространство воедино. Даже небольшие штрихи могут сделать вашу праздничную композицию цельной и продуманной.

5. Не вешайте слишком много украшений. Может возникнуть соблазн повесить все имеющиеся у вас украшения, особенно те, что вызывают ностальгию, но главное — сдержанность.

Люди склонны вешать все имеющиеся украшения, из-за чего они провисают или ломаются. Размещайте украшения слоями по размеру и весу: более крупные украшения или ленты ближе к стволу, а более лёгкие — ближе к кончикам. Это создаёт глубину и баланс.

6. После того, как вы нарядили елку, осмотрите комнату целиком.

Отступите назад и посмотрите на ёлку с разных ракурсов, в том числе с другого конца комнаты. Убедитесь, что верхушка сидит ровно.

Дизайнеры также советуют сделать фото, чтобы лучше продумать стратегию ​​в следующем году.

Ранее Главред писал о том, что волшебную гирлянду можно создать из всего, что есть под рукой дома - из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Их можно повесить не только на перила лестницы, каминные полки и дверные косяки, но и использовать в качестве подхватов для штор или дорожек для стола.

