Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

Дарья Пшеничник
25 января 2026, 15:34
Быстрее всего кошки реагируют на слова, связанные с приятными событиями.
Коты
Какие слова могут понимать кошки / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Кошки способны распознавать десятки слов и тон голоса
  • Лучше всего они запоминают слова, связанные с едой, игрой и отдыхом
  • Интонация и ассоциации для кошек важнее самих слов

Популярное убеждение, что кошки якобы полностью игнорируют человеческую речь, оказалось мифом. Новые исследования показывают, что домашние любимцы не просто слышат слова — они способны запоминать их и даже анализировать контекст.

Специалисты отмечают, что реакция кошек на обращение человека существенно отличается от собачьей. Если собака демонстрирует эмоциональный ответ сразу, то кошка часто делает вид, что ничего не произошло. Но это не значит, что она не поняла. Как пишет 24 Канал, кошки действуют прагматично: если слово не обещает пользы, они просто не тратят энергию на ответ.

Какие слова способны распознавать кошки

Научные наблюдения подтверждают, что кошки прекрасно узнают голос своего владельца, различают интонации и эмоциональное настроение. Японские исследователи установили, что животные могут запомнить несколько десятков слов - преимущественно тех, которые регулярно звучат в быту.

Быстрее всего кошки реагируют на слова, связанные с приятными событиями:

  • сигналы перед кормлением;
  • приглашения к игре;
  • фразы, ассоциирующиеся со сном или отдыхом.

Команды типа "сюда", "нельзя", "есть" или "слезь" также входят в их словарный запас. Но выполнение зависит от настроения, уровня доверия и желания животного. Игнорирование — это не непослушание, а сознательное решение.

Эксперты советуют использовать короткие слова с одинаковой интонацией. Длинные фразы кошки воспринимают как фоновый шум.

Интонация важнее содержания

Для кошек тон голоса — ключевой сигнал. Мягкое обращение вызывает интерес, тогда как резкий голос может насторожить или даже заставить животное убежать. Именно поэтому они так тонко чувствуют изменение настроения человека.

Кроме того, кошки легко различают голоса членов семьи и могут реагировать даже на имена других домашних животных. Это свидетельствует о высоком уровне ассоциативного мышления.

Не только слова: кошки "слушают" дом

Домашние любимцы внимательно следят за бытовыми звуками: шелест пакета, щелчок двери или знакомые шаги часто говорят им больше, чем человеческие фразы. Кошки быстро связывают эти звуки с событиями - кормлением, возвращением хозяина или началом игры.

