Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

Даяна Швец
25 ноября 2025, 15:35
Наши прабабушки имели незыблемое убеждение: передавать соседям некоторые основные продукты - нельзя ни в коем случае.
Что нельзя одалживать / Коллаж: Главред

Вкратце:

  • Какие продукты категорически нельзя одалживать соседям
  • Как одна одолженная вещь может разрушить все благосостояние

Взаимопомощь между соседями для украинцев - дело естественное, почти традиционное. Однако в народной культуре бытовали представления, что некоторые продукты имеют не просто пищевой, но и особый энергетический вес. И, отдавая их другим, люди могли непреднамеренно "забирать" из дома собственное благополучие, гармонию и стабильность. О том, какие продукты в народных верованиях не рекомендовали одалживать и почему такое правило возникло, рассказывают эксперты РБК-Украина.

Согласно старинной традиции, многие привычные продукты считали не только едой, но и символами благополучия семьи, частью ее внутренней силы. Самые ценные вещи запрещали отдавать даже временно, чтобы не распылить семейную удачу.

Соль - ключ к согласию и денежному потоку

Соль считали особым продуктом, который одновременно защищает дом и очень опасен при неправильном использовании. Это был самый жесткий запретный пункт во всех народных правилах.

В народе верили, что человек, который одалживает кому-то соль, передает ею часть своего материального благополучия и гармонии в семье. Через соль, говорили, недоброжелатель может "задеть" чужую судьбу.

Если передать соль все же нужно, важно не делать это из рук в руки, ее следует положить на стол или другую поверхность. А еще лучше, не давать в долг вообще, а просто дарить, чтобы не создавать энергетического долга.

Хлеб - знак жизни, благополучия и труда

Хлеб в народной культуре был символом достатка и олицетворением самой жизни. Поэтому даже случайный заем хлеба мог, согласно поверьям, повлечь за собой потерю семейного благополучия.

Особенно опасным считалось отдавать хлеб после вечерних сумерек, верили, что ночью активизируются темные силы, и вместе с хлебом можно "открыть дверь нищете".

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб - инфографика / Главред

Яйца - предмет, связанный с судьбой и продолжением рода

Яйца считали магическим продуктом, отвечающим за восстановление, плодородие и благополучие семьи. Их не разрешали ни брать, ни отдавать после того, как стемнело.

Если сосед просил яйца для выпечки, правильным считали не одолжить, а именно угостить или подарить. Одолженное нельзя было возвращать обратно.

Очень негативной приметой считали ситуацию, когда хозяйка отдает яйца "на выводок". Считалось, что после этого собственная птица может начать болеть или вовсе перевестись.

Яйца, снесенные в Страстную пятницу, имели статус оберега. Их не отдавали никому: ни в качестве займа, ни в качестве подарка.

Молоко и семена - символы здоровья, урожая и жизненной силы

В народной символике молоко и семена считали носителями жизненной энергии. Их передача другим людям могла, по убеждениям предков, "забрать" силу рода, ослабить здоровье членов семьи или даже повлиять на будущий урожай. Это касалось и скота: отдавать что-то "на расплод" считали очень плохой идеей.

Как правильно отказать и не обидеть человека?

Чтобы не испортить отношения с соседями и одновременно сохранить свое энергетическое благополучие, существовали простые правила:

  • Дарить, а не одалживать. Если уж помогаете, делайте это как подарок. Слова "одолжить" лучше избегать.
  • Не отдавать последнее. Всегда нужно оставить хотя бы небольшую часть продукта дома. Если его очень мало, честно сказать, что больше дать не можете.
  • Не брать долг обратно "молча". Когда возвращают одолженное, следует сказать добрые слова, например: "Пусть и вам прибудет". А еще лучше, совсем не брать назад, а позволить человеку поблагодарить в удобной ему форме.

Также ранее рассказывалось, какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки.

РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

