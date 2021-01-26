Штраф в 10 тысяч: Рада нашла новый способ бороться с пожарами

Соответствующий законопроект Рада одобрила за основу.
Штрафы за нарушение пожарной безопасности в 2021 году в Украине поднимаются в разы.
26 января 265 депутатов Рады одобрили в первом чтении законопроект №4157, который и повышает штрафы за нарушение пожарной безопасности. Документ принят за основу.
Штрафовать собираются за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, что установлены законодательством. Например, за использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.
Сейчас штраф для граждан колеблется в пределах от 8,5 грн до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 грн до 170 грн. Новые штрафы вырастут:
- для граждан – 510-1700 грн (от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов);
- для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – до 850-3400 грн (от 50 до 200 минимумов);
- за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства – 2550-3400 грн (от 150 до 200 минимумов), что вдвое выше нынешних штрафов;
- заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи – 3400-10200 грн (от 200 до 600 минимумов), вместо штрафа от 51 гривен до 119 гривен.
- невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности – 1020-3400 грн (от 60 до 200 минимумов);
- невыполнение предписаний (см. предыдущий пункт) для должностных лиц и ФОП – 1700-8500 грн (от 100 до 500 минимумов).
Штрафы в Украине
- 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф. Ответственность за вывод конденсата от кондиционера в неприспособленном для этого месте депутаты предлагают ввести уже летом.
- Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров". Полицейские получили доступ к таможенной базе данных.
- В Украине появились новые штрафы за отсутствие масок: кого накажут и на какие деньги. Закон 1113-IX вступил в законную силу с 14 января 2021 года.
Автор: Диана Беловодская