НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки

НБУ повысил курс гривни к доллару

В среду, 8 августа, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на шесть копеек и опустилась ниже психологической отметки в 27 гривень, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 9 августа:

100 долларов — 2696,1726 грн (8 августа – 2702,1054);

100 евро — 3124,5944 грн (3134,9827).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.