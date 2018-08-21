Курс валют на 21 августа: гривна взяла реванш у доллара и евро

Курс валют в Украине на 21 августа. / joinfo.ua

Курс валют в Украине 21 августа продемонстрировал небольшое укрепление гривны.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США подешевел по отношению к гривне на 20 копеек, а евро – на 15 копеек. Стоит отметить, что накануне "американец" вырос в цене на 23 копейки, а валюта ЕС – на 32 копейки.

На вторник НБУ установил официальный курс гривны на следующем уровне:

1 доллар – 27,69668 грн;

1 евро – 31,629609 грн;

10 российских рублей – 4,1227 грн.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.