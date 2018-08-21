Вслед за долларом в Украине начало стремительно дорожать евро

21 августа 2018, 00:31

"Американец" вырос в цене на 23 копейки, а валюта ЕС – на 32 копейки.

Валюта доллары евро
Курс валют на 20 августа в Украине. / REUTERS

Курс валют в Украине 20 августа продолжает демонстрировать девальвацию гривны.

В частности, доллар по отношению к украинской нацвалюте по сравнению с предыдущим банковским днем подорожал еще почти на 23 копейки, а евро – на 32 копейки.

На 20 августа НБУ установил следующие котировки:

  • 1 доллар – 27,8985 грн;
  • 1 евро – 31,7792 грн;
  • 10 российских рублей – 4,1717 грн.

При этом в НБУ подорожание доллара объясняют увеличением спроса на иностранную валюту из-за воздействия сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Доллар уже 28. Что будет дальше?
Доллар гривна курс валют курс доллара
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:00
"Распылил кислоту". В Одессе суд избрал меру пресечения мужчине, из-за которого пострадал ребенок
00:50
Российский судья снял на заправке секс-видео и влип в потрясающий скандал - 18+ Видео
00:45
"Мирабелла в сельской школе". Психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами Видео
00:31
Вслед за долларом в Украине начало стремительно дорожать евро
00:24
Молдовский суд оштрафовал церковника, который окропил ЛГБТ-активистку святой водой
00:12
Пыль столбом стоит: в Сеть выложили видео пьяного "отдыха" полуголой украинки в Кирилловке Видео
20 августа, понедельник
23:29
В Киеве автомобиль смахнул с обочины припаркованные там машины - появилось видео Видео
22:59
Львовян возмутила скульптура "зигующего" Иисуса Фото
22:51
Ученые определили, какие люди склонны к изменам
22:21
В Хорватии в присутствии супруги Порошенко открыли консульство Украины c ошибкой в названии: опубликованы фото
22:04
В Сумах чиновник украл 109 машин, предназначенных для малоимущих
21:50
ВСУ отбили у боевиков населенный пункт близ Торецка - нардеп
21:40
Активистку движения против домогательств Азию Ардженто саму обвинили в домогательствах
21:38
"За життя" получила наибольшую поддержку среди украинцев на юго-востоке – социологи актуально
21:28
Дело Савченко и Рубана: Суд вынес решение о мере пресечения
20:59
В киевском небе над Хрещатиком прошли военные самолеты
20:35
Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления Видео
20:33
Порошенко похвалился, что Меркель "слила" ему свои переговоры с Путиным
19:27
"Сражаться до конца". Николаевский губернатор захотел обустроить в городе хижину Конана-варвара
19:20
Полиция задержала еще троих подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк
18:59
У Порошенко задумываются прервать с РФ и автобусное сообщение
18:58
В США хотят усилить санкционный урон российской экономике за счет мировой - Bloomberg
18:50
СМИ сообщили о важном решении "Киевтеплоэнерго" по тарифам на воду и тепло
18:39
Австрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбе
18:28
"Больше экономить не сможем". Эксперт рассказал, как в 2019-м поднимут цены на электричество для украинцев
17:54
У крымчан резко возрос спрос на украинские паспорта
17:25
Новые собственники и руководство канала 112 Украина связаны с Медведчуком - "Схемы"
17:12
"Ты кто такое, не мужик и не баба". Во львовском трамвае мужчина кинулся с кулаками на активистку-трансгендера
17:08
Украина стала лидером по числу больных корью в Европе
16:21
"Не способен что-либо изменить в стране": руководитель "Правого Сектора" раскритиковал Анатолия Гриценко
16:15
У Порошенко поделились планами по войне в Крыму
15:52
"Ты чего в ночнушке вышла?". Настя Каменских сверкнула грудью и лифчиком
15:39
В Сети раскрыли личности российских морпехов, участвовавших в аннексии Крыма
15:37
"Как девчонка 21-летняя": Ассия Ахат поразила стройной фигурой
15:22
"Ловил букет". Художник карикатурой потроллил посещение Путиным свадьбы в Австрии
15:17
Дело Манафорта заставило Украину снова нервничать из-за Трампа - Politico
15:07
Силикон или свое: Алина Гросу призналась, прибегала ли к пластическим операциям
14:58
В Минобороны рассказали, какой "сюрприз" готовят боевики "Л/ДНР" ко Дню независимости Украины
14:36
"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой
14:25
Харьковский школьник помочился с памятника погибшим во Второй мировой войне Видео
14:03
"Вечно молодая": Ольга Сумская покорила фанатов фото без макияжа
13:41
Bullet For My Valentine, Guano Apes, Sepultura: стал известен лайн-ап юбилейного украинского оупен-эйра ZaxidFest Фото
13:33
"Под 60, пьяный". В полиции рассказали о харьковском стрелке, фото 18+ Видео
13:32
СМИ узнали о решении Кремля по "выборам" в "ЛДНР"
13:09
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День независимости
13:01
Заложник Путина мнение
12:47
На Арабатке за день утонули пять мужчин
12:24
Украинцу в России дали два года тюрьмы за "экстремизм"
12:24
"Эти гениталии уже отработанный материал": Волочкова нарвалась на критику из-за шпагата на лодке
12:22
Гибель украинцев в ДТП в Польше: водителю автобуса избрали меру пресечения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять