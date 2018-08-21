Вслед за долларом в Украине начало стремительно дорожать евро

Курс валют на 20 августа в Украине. / REUTERS

Курс валют в Украине 20 августа продолжает демонстрировать девальвацию гривны.

В частности, доллар по отношению к украинской нацвалюте по сравнению с предыдущим банковским днем подорожал еще почти на 23 копейки, а евро – на 32 копейки.

На 20 августа НБУ установил следующие котировки:

1 доллар – 27,8985 грн;

1 евро – 31,7792 грн;

10 российских рублей – 4,1717 грн.

При этом в НБУ подорожание доллара объясняют увеличением спроса на иностранную валюту из-за воздействия сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.