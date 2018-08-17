В НБУ объяснили, почему доллар стоит 28 гривен

На падение гривны влияют сразу три группы факторов / УНИАН

В Национальном банке Украины рассказали, почему американская валюта прочно замерла на отметке в 27,9 грн за доллар; такой скачок в НБУ объясняют увеличением спроса на иностранную валюту из-за воздействия сезонных, ситуативных и психологических факторов.

"Сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которые нуждаются в валюте для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, пищевые продукты, туризм и тому подобное), что является следствием роста доходов населения", - пояснили в пресс-службе НБУ.

Читайте такжеНБУ выбросил на рынок 66,6 миллиона долларов для спасения гривныКроме того, отметили в НБУ, в преддверии осени традиционно меньше валюты предлагает население, которое выбрасывает ее на наличном рынке, и это оказывает влияние на межбанковский валютный рынок.

НБУ борется только с ситуативными факторами, отметили в пресс-службе. Если факторы, которые сложились в экономике, обуславливают давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в соответствующем направлении, и НБУ не противодействует этому движению.

"Задача Нацбанка - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривни и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции", - заявили в НБУ.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.