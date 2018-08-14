НБУ выбросил на рынок 66,6 миллиона долларов для спасения гривны

НБУ попытался стабилизировать гривну / УНИАН

Национальный банк Украины 14 августа, спасая гривну, продал на объявленном валютном аукционе 66,6 миллиона долларов.

Регулятору не удалось полностью удовлетворить рынок - "с молотка" ушло 66,6 миллиона долларов при общем объеме заявок 98,1 миллиона долларов. НБУ продавал валюту по средневзвешенному курсу 27,4619 гривни за доллар, говорится в публикации “Экономической правды”, которая ссылается на данные регулятора.

Читайте такжеНБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметкиВ последний раз Национальный банк проводил аукцион по продаже банкам валюты 3 августа, в ходе которого продал 50 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,0886 грн.

Котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке составляют примерно 27,44-27,48 гривны.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.