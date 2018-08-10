НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку

НБУ ощутимо снизил курс гривни к доллару / Reuters

В четверг, 9 августа, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подорожала на 15 копеек и снова перевалила за психологическую отметку в 27 гривень, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 10 августа:

100 долларов — 2711,1393 грн (9 августа — 2696,1726);

100 евро — 3143,0238 грн (3124,5944).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.