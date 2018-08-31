Эксперт объяснил, почему РФ вышла в лидеры по инвестициям в Украину

31 августа 2018, 01:57

Вернуть кредиты своим материнским банкам дочерние банки РФ в Украине из-за санкций просто не могут, подчеркнул Сергей Фурса.

санкции, Россия
Российские банки находятся в Украине под санкциями

По статистике крупнейшим инвестором в украинскую экономику является Россия, а доля прямых инвестиций РФ в украинскую экономику по итогам первого полугодия 2018 года достигла 436 млн долл. из 1,3 млрд долл. всех инвестиций.

Как пояснил инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, эти деньги – докапитализация российских банков.

"А на самом деле, это – не инвестиции, это, скорее, похоже на выплату за заложников. Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники. Банки под санкциями – выводить деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так – нельзя. Банкротство – плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию постепенно их умерщвлять: другого выхода им не оставили", - пишет он в своем Facebook.

Эксперт подчеркнул, что вернуть кредиты своим материнским банкам дочерние банки РФ в Украине из-за санкций просто не могут.

"Что они делают с этими зависшими кредитами? Переводят их в капитал. Транзакция – только на бумаге. Одна часть пассива баланса банка (кредитная задолженность) просто переходил в другую строчку – капитал. Но что в итоге? В итоге, эта транзакция проходит как прямая инвестиция. И, бабах, у вас уже российские банки – крупнейшие инвесторы в экономику Украины. По своей ли воле они это делают? Нет. Является ли это экспансией Украины – точно нет. Они бы сбежали с радостью, но не могут. Повышает ли это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет. Это все последствия активной экспансии российских денег в 2010-2013 годах, когда российские банки под руководством Кремля кредитовали в Украине все, что движется. Теперь уже не кредитуют. И кредиты им тоже, прямо скажем, не очень возвращают. Но шлейф той экспансии иногда все еще отражается в статистике", - добавил Фурса.

Напомним, ранее Фурса во время чата в "Главреде" посоветовал украинцам, как хранить сбережения.

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Россия Украина банки инвестиции Сергей Фурса
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