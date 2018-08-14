Эксперт посоветовал украинцам, как хранить сбережения

14 августа 2018, 09:00

В биткоин не стоит вкладывать деньги, полагает банкир.

Эксперт: украинцам стоит хранить свои сбережения в разных валютах
Украинцам стоит хранить свои сбережения в разных валютах, посоветовал эксперт / Reuters

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса посоветовал украинцам хранить свои сбережения в разных валютах — иметь гривны, доллары и евро.

В биткоин не стоит инвестировать, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"В любом случае, хороший совет — диверсификация, то есть лучше иметь в своем портфеле гривны, доллары и евро", — отметил собеседник.

По его словам, стоит "пользоваться сезонностью гривны и в летний период покупать полугодовые долларовые государственные облигации, а в январе-феврале на полученные от их погашения деньги покупать уже гривневые обязательства Минфина".

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил "Главреду", что украинцам лучше хранить свои деньги не под подушкой, а в банках — либо в одном из четырех госбанков (потому что в них все вклады до последней копейки гарантируются властью), либо в представительствах зарубежных финучреждений.

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евро гривны доллары сбережения биткоин Сергей Фурса
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