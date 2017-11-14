Не под подушкой. Эксперт посоветовал, где украинцам лучше хранить деньги

Украинцам лучше хранить свои деньги не под подушкой, а в банках — либо в одном из четырех госбанков (потому что в них все вклады до последней копейки гарантируются властью), либо в представительствах зарубежных финучреждений.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал "Главреду", комментируя прогноз курса гривны, который составило агентство Standard&Poor's.

В то же время эксперт подчеркнул, что сбережения следует разделять на три "корзины": гривна (по ней в любом случае более высокие проценты), доллар и евро.

"Если из-за девальвации будете терять на сбережениях в гривне, то симметрично вы будете выигрывать на долларах и евро. Таким образом, вы максимально защитите свои сбережения", — сказал собеседник.

По его словам, прогноз курса гривны, составленный S&P, основывается на оценках чисто экономических, рыночных показателей. "Эксперты агентства учитывали динамику роста ВВП в Украине, состояние ее экспорта и импорта, валютный баланс и т.д.", — добавил Новак.

При этом "их прогноз не учитывает намерений украинского правительства и Национального банка искусственно девальвировать гривну, причем делать это более высокими темпами, нежели это могло бы быть в чисто рыночных отношениях".

"В бюджете на конец 2017 год заложен курс 27,2 гривны за доллар, а в проекте бюджета на 2018 год — 30,1 гривны за доллар. Раз правительство и НБУ планируют дальнейшую девальвацию гривны, значит, они будут это планомерно осуществлять, как делали это и в прошлом, и в нынешнем году", — подчеркнул аналитик.

"Ситуация может измениться лишь тогда, когда сменится состав правительства и руководство НБУ. Но это — политический аспект, который сложно прогнозировать на 2018 год", — заявил председатель Комитета.

"Курс гривны по отношению к евро в ближайшее время будет полностью зависеть от того, как евро будет себя вести на мировом рынке по отношению к доллару. У нас будет зеркальное этих соотношений", — утверждает кандидат экономических наук.

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.