"Нафтогаз" потратит гигантские суммы на поиск новых топ-менеджеров

"Нафтогаз Украины" / УНИАН

Руководство компании "Нафтогаз Украины" объявило тендер на услуги рекрутингового агентства по поиску менеджеров высшего звена.

Соответствующая информация была внесена в онлайн-систему публичных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость проекта составляет 22 миллиона гривен.

Согласно тендерной документации, "Нафтогаз Украины" ищет шестерых руководителей высшего звена. Срок предоставления услуг − до 31 декабря 2019-го.

Также указывается, что рекрутинговое агентство обязано будет подобрать кандидатов, провести собеседования, формирует короткий список кандидатов (3-5 человек) сроком до 35 рабочих дней со времени даты согласования профиля должности. Далее необходимо будет провести проверку рекомендаций лучших кандидатов из шорт-листа и организует их сопровождение до момента трудоустройства кандидата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Нафтогаза" утвердило себе премию в 45 млн долларов. Затем стало известно, что фамилии менеджеров, получивших миллионные премии были засекречены.