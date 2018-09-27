В Минсоцполитики рассказали, как сильно вырастут цены на газ для украинцев

Андрей Рева / УНИАН

Глава украинской Минсоцполитики Андрей Рева заявил о том, что тарифы на газ для жителей страны повысятся самое меньше на 25%.

Соответствующее заявление чиновник сделал перед журналистами, сообщает портал "Укринформ". "Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", — сказал Рева.

При этом чиновник подчеркнул, что серьезного уменьшения количества людей, получающих субсидии, в Украине не ожидается. "Вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался. Не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет", — подытожил министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рева назвал причину сокращения количества субсидий.