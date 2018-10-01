Гривна отправила евро в нокаут

Курс валют в Украине / REUTERS

Курс валют в Украине 1 октября продемонстрировал падение евро и доллара по отношению к гривне.

При этом более сильно просел евро, нежели "американец". Валюта Евросоюза подешевела сразу на 40 копеек, а доллар – всего на 3 копейки.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ установил следующие котировки:

1 доллар США – 28,2699 грн/$;

1 евро – 32,7252 грн/евро;

10 российских рублей – 4,3101.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/$.