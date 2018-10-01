"Нечем греть": в "Нафтогазе" объяснили, почему большая часть Украины осталась без горячей воды

Почему украинцы сидят без горячей воды / muratordom.com.ua

Ряд украинских городов, включая Киев, с 1 октября остались без горячей воды. И в ближайшие дни возобновления горячего водоснабжения им никто и не обещает.

Причину водного коллапса объяснили в "Нафтогазе", пишет Обозреватель. Все дело в истечении сроков действия договоров между поставщиками газа и самим НАК. Компания сейчас как раз подписывает новые договоры, а без этих бумаг не может выделять газ. Вот и получается, что воду просто нечем подогревать.

Осложнилась ситуация и из-за недавней отсрочки Кабмина по повышению цен на газ для населения. "Кабмин продлил свое решение по ценам только в пятницу вечером, опубликовано оно в субботу. Сегодня подписываем договоры. Мы не можем присылать договоры до решения Кабмина", – рассказали в НАК.

Напомним, уже в начале месяца Кабмин должен принять распоряжение о начале в Украине отопительного сезона. Вероятнее всего, начнется он традиционно с 15 октября. К этому времени должен окончательно проясниться и вопрос с повышением цены на газ для населения.

По крайней мере, до 18 октября цены на газ в Украине останутся прежними – 6 тысяч 958 гривен за тысячу кубометров (с учетом налога на добавленную стоимость, сборов и стоимости транспортировки), – так как Кабмин продлил действие спецобязательств. А вот что будет с ценами после этой даты – вопрос открытый, ведь практически все эксперты энергорынка твердят о повышении цен на газ в угоду МВФ.

Уже сообщалось, что цены на газ для населения в Украине собрались поднять на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

Еще большие цифры называет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его данным, цены на газ для населения в октябре-ноябре повысят до 8,5-9 тыс. грн, а в апреле 2019 года будет второй этап повышения — до рыночного уровня — 13-14 тыс. грн.