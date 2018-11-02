Эксперт рассказал, как кремлевские санкции повлияют на товарооборот между Украиной и Россией

Флаги, Украина, Россия / "Фокус"

Несмотря на недавно введенные Кремлем санкции, уровень товарооборота между РФ и Украиной продолжит оставаться весьма высоким.

Соответствующее мнение высказал политолог и научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Существенная часть производимого в Украине и теперь поставляется в Россию. Это безусловная отдушина для украинской трудовой миграции: многие продолжают работать в России и отправлять деньги на родину", — заявил он.

По мнению Пастухова, оставшиеся экономические отношения между государствами могут служить рычагом давления на Украину уже в ближайшем будущем. "Актуальность российского рынка для Украины подтверждает, что ресурсы давления у России достаточно велики", — подытожил он.

Напомним, ранее СМИ сообщалось о том, что российские санкции в Украине затронут 360 человек и 50 компаний.