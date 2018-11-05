Экономист объяснил, почему МВФ тянет с кредитом Украине

Президент Украины Петр Порошенко и директор МВФ Кристин Лагард

Без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) правительству Украины будет тяжело закрыть текущий финансовый год, а кредит напрямую связан с принятием госбюджета на 2019-й - его дадут только после утверждения бюджета.

Об этом рассказал экономист Андрей Новак в эфире телеканала NewsOne.

"С принятием (госбюджета. - Прим.) напрямую связан следующий транш МВФ, а без него правительству будет очень тяжело закрыть этот финансовый год. В этом году бюджетный процесс идет как никогда быстро, и это объясняется лишь тем, что правительству срочно необходим следующий транш МВФ", - сказал Новак.

По его словам МВФ необходимы гарантии, что правительство не станет вносить изменения в бюджет.

"Требование МВФ, что следующий транш будет только после окончательного принятия бюджета на 2019 год вполне логично, потому что МВФ хочет защитить себя от сюрпризов, которые были два года назад, когда между первым и вторым чтением вдруг возникла идея сразу в два раза поднять минимальную зарплату. В этот раз МВФ хочет защитить себя от подобных сюрпризов и требует окончательного принятия бюджета", - заключил Новак, отметив, что бюджет может быть принят до 9 ноября.

Напомним, 5 ноября в Киев прибудет миссия МВФ для консультаций по проекту госбюджета Украины на 2019 год в рамках достигнутых с Фондом договоренностей, в частности по повышению цен на газ для населения. Сотрудники Фонда будут работать в Украине с 5 по 9 ноября.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента.

Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ. Объем финансирования составит 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд/ - Прим.).