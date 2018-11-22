Лавров назвал условия продления договора о транзите российского газа через Украину

Сергей Лавров / Reuters

Объемы и условия транзита российского газа через территорию Украины должны быть согласованы в рамках переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью итальянскому информагентству Angi он напомнил, что договор о транзите газа через территорию Украины истекает в будущем году.

"Договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в будущем году. Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".