Украина больше не верит ни в какие соглашения с РФ - МИД

Елена Зеркаль заявила, что Украина не верит никаким российским гарантиям / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в ответ на вопрос, изменится ли позиция Украины относительно проекта "Северный поток-2", если Россия гарантирует полный объем транзита газа через украинскую ГТС заявила в интервью Deutsche Welle, что Украина уже не верит ни в какие соглашения с Россией.

Ради примера Зеркаль напомнила о ряде соглашений, которые Россия уже нарушила.

"Не думаю, что мы верим в какие-то гарантии, особенно со стороны России. Есть Будапештский меморандум, и что с нами произошло? Кто сейчас помогает нам защищаться? Никто. Собственно, мы полагаемся на определенную поддержку Германии, чтобы установить мир в Украине. Но мы точно не верим ни в какие соглашения с россиянами", – заявила она.

Читайте также"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТСНапомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей - в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", - сообщила пресс-служба президента Украины.