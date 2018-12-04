В Раде собрались поспособствовать исчезновению сигарет с витрин магазинов

В Раде намерены бороться с сигаретными витринами / УНИАН

В Раде намерены бороться с сигаретными витринами. Там идут дискуссии на счет принятия законопроекта, который предусматривает скрыть все пачки с сигаретами, а ассортимент показывать лишь по просьбе покупателя.

Народные избранники свою инициативу объясняют так: витрина с сигаретами стимулирует детей начать курить, а у взрослых развивает табачную зависимость.

Продавцы в сигаретных ларьках рассказывают, что опыт с закрытием витрин уже был – не было результата: "Все равно покупатель покупает то, что он хочет".

А вот часть киевлян признает, что курение – довольно распространенная для нашей страны проблема, и убранные с глаз долой сигареты действительно могли бы стать решением хотя бы частично.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине повысят на 9% ставки акцизного налога на табачные изделия, также будет повышен экологический налог. Акциз повысят дважды — в январе и июле. В результате его размер для сигарет с фильтром увеличится на 3,5 грн за каждую пачку.