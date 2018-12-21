Банкиры рассказали, что будет с курсом доллара перед Новым годом

Курс валют / Reuters

Учитывая то, что следующие безналичные торги на межбанке пройдут 26 декабря, казначеи старались сегодня закрыть максимум сделок.

Как подчеркнул начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, на активно сбрасываемый доллар появился спрос — импортерам нужно было наперед рассчитаться с иностранными контрагентами.

"Проблемы со спросом сегодня не было. Доллар активно брали на протяжении всех торгов, и перекос в сторону предложения был совсем небольшим. Тем не менее он все-таки был, потому гривна смогла снова укрепиться", - заявил банкир.

При этом валютный излишек скупил Национальный банк, его приобретения оценивались на уровне чуть меньше $20 млн. Казначеи сообщили о сделках о покупке по 27,39-27,42 грн/$.

Как подчеркнул председатель правления RwS Bank Владислав Кравец, рынок уже переварил новость от МВФ о заключении нового кредитного соглашения с Украиной и о перечислении нам первого транша, пишет ubr.ua.

"Она, несомненно, хорошая, но была включена еще во вчерашний курс. Сегодня на торговлю влияли текущие факторы. Это конец бюджетного периода (уплаты налогов), выплаты зарплат персоналу, а также закрытие контрактов в конце года", — подчеркнул он.

Напомним, ранее аналитик дал "радужный" прогноз по курсу доллара в Украине.