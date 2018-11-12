Аналитик дал позитивный прогноз по курсу доллара к гривне

Курс доллара к гривне скоро немного снизится, считает аналитик / Reuters

До воскресенья, 18 ноября, в Украине курс доллара к гривне может опуститься до отметки в 27,7 грн/долл. (на 12 число НБУ установил курс на уровне 2792,6734).

На межбанке доллар, возможно, будет торговаться на уровне около 27,8 грн/долл., рассказал "Обозревателю" старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

"…наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн/долл.", — спрогнозировал эксперт.

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.