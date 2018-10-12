Эксперт спрогнозировал украинцам "под елочку" доллар по 32 гривны

12 октября 2018, 05:49

В Украине курс гривны может опуститься до новой психологической отметки.

гривна, валюта, обменка
Гривне предрекли новое падение / podrobnosti.ua

До конца года в Украине курс гривны может опуститься до 32 грн/доллар, заявил старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

"В базовом сценарии рассматриваем курс на IV квартал 28—30 грн/доллар. Вероятность базового сценария — 60%. В оптимистическом сценарии имеем 27,75—28,5 грн/доллар с вероятностью 25% и в пессимистическом — 29—32 грн/доллар с вероятностью 15%", - подчеркнул он.

Среди основных факторов негативного влияния на гривну он назвал ситуация на глобальных рынках, которая приводит к падению цен на украинский экспорт и объемы его поставок, при этом глобальные рынки оказались экстремально переменчивыми.

"Валюты развивающихся стран находятся под давлением из-за растущих торговых, экономических и долговых рисков. Валюты развитых стран тоже подвержены им, но существенно меньше. Также давление на гривну оказывает осенняя закупка энергоресурсов к отопительному сезону и потребительского импорта в больших объемах.

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С другой стороны, ожидания по сотрудничеству с МВФ, выравнивание ситуации в агрокомплексе, благодаря урожаю кукурузы и оптимистические ожидания по открытию рынка земли дают задел для стабильности гривны", - говорит эксперт.

При этом Шевчишин посоветовал вкладываться в проверенные валюты — доллар и евро, которые, по его словам, будут более устойчивы, пишет "Сегодня".

По его словам, лучше рассматривать мультивалютный портфель и золото с размещением на депозите, но не забывать и о гривне, проценты по которой достаточно высоки: до 14% годовых. В "портфеле" гривну, доллар и евро надо держать в пропорции 40/25/25 и золото на 10%. При суммах более 100 тыс. грн, рекомендуем использовать ОВГЗ, вместо депозита и рассматривать инвестиции в акции в размере 5—10% сбережений.

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Отметим, что финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии "Главреду" подчеркнул, что в девальвации гривны нет сомнений.

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/доллар.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.

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Доллар инфляция курс гривны
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