В Украине обвалился евро, доллар пока держится

Валюта ЕС за сутки потеряла в цене 12 копеек.
По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 октября курс евро к гривне продемонстрировал снижение – на 12 копеек.
В свою очередь курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем изменился неизменным.
Таким образом, на среду, 10 октября, Нацбанк установил следующие курсы валют в Украине:
- 1 доллар США – 28,0814 грн/$;
- 1 евро – 32,1111 грн/евро;
- 10 российских рублей – 4,2289 грн.
При этом хорошие времена для украинской нацвалюты не продлятся долго, заверил финансовый эксперт Алексей Кущ. "То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".
По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.
Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/$.