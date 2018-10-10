В Украине обвалился евро, доллар пока держится

НБУ устновил курс валют / 1zoom.ru

По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 октября курс евро к гривне продемонстрировал снижение – на 12 копеек.

В свою очередь курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем изменился неизменным.

Таким образом, на среду, 10 октября, Нацбанк установил следующие курсы валют в Украине:

1 доллар США – 28,0814 грн/$;

1 евро – 32,1111 грн/евро;

10 российских рублей – 4,2289 грн.

При этом хорошие времена для украинской нацвалюты не продлятся долго, заверил финансовый эксперт Алексей Кущ. "То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/$.