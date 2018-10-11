Доллар в Украине подешевел: что будет с курсом дальше

НБУ установил курс валют / cargo21vek.ru

Курс доллара к гривне продолжает потихоньку снижаться. И если вчера его падение притормозилось – то сегодня возобновилось с новой силой.

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара в Украине просел еще на 8 копеек.

Совсем иначе дела обстоят у евро. Валюта Евросоюза наоборот подорожала почти на столько же, насколько ослабел ее американский конкурент – курс гривны к евро продемонстрировал укрепление евровалюты на 9 копеек.

Курс валюты НБУ на 11.10.18 выглядит следующим образом:

1 доллар США – 28,0028 грн/$;

1 евро – 32,2033 грн/евро;

10 российских рублей – 4,2311 грн.

Прогнозируя, что будет с долларом в Украине дальше, эксперты отмечали, что нижней планкой снижения как раз и станет отметка в 28 грн/$. А вот дальше ждут роста курс доллара в Украине.

"То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/$.