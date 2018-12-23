Экономист объяснил, почему очередной транш МВФ не поможет украинской экономике

РИА Новости

Транш от Международного валютного фонда (МВФ) не усилит экономику Украины, поскольку эти деньги поступают в золотовалютные резервы страны и используются для финансовой балансировки, а не инвестиций.

Такое мнение высказал экономист Олег Устенко, передает NewsOne.

"Деньги, которые зайдут от МВФ - это те деньги, которые должны поддержать финансовую неустойчивость страны. Почему это необходимо, Потому что, конечно, у нас идут большие выплаты в следующем году. И было бы гораздо лучше, если бы страна получила инвестиционную помощь, прямые иностранные инвестиции. Но проблема в том, что иностранные инвестиции - это производная от качества бизнес-климата", - сказал Устенко.

Эксперт отметил, что нынешнюю программу МВФ Украина может провалить из-за предстоящих в 2019 году выборов, поскольку есть вероятность, что чиновники не смогут выполнить требования Фонда.

"Конечно, деньги которые дает МВФ - это точно не те деньги, которые можно использовать как инвестиции, которые дадут значительный скачок для роста экономики. Нет", - подытожил Устенко.

Ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что из-за коррупции Украина ежегодно теряет порядка 2 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

"Потери от коррупции, которая угнетает экономический рост, мы оцениваем примерно в 2 процента ВВП ежегодно по сравнению с европейскими странами", - сказал Люнгман, отметив, что с "победой над коррупцией" рост ВВП страны составит 5 процентов вместо 3.