Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза

В Посольстве США в Украине выразили обеспокоенность изменением в устав НАК Нафтогаз Украины о том, что председатель и члены правления теперь будут избираться без представления наблюдательного совета.

Об этом американское посольство сообщает в Twitter.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав НАК Нафтогаз Украины и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - говорится в сообщении.

?? We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine’s charter and are concerned about the potential consequences of these changes.

?? Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту @NaftogazUK і стурбовані можливими наслідками цих змін.