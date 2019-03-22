Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза

Посольство США / УНИАН

В Посольстве США в Украине выразили обеспокоенность изменением в устав НАК Нафтогаз Украины о том, что председатель и члены правления теперь будут избираться без представления наблюдательного совета.

Об этом американское посольство сообщает в Twitter.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав НАК Нафтогаз Украины и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - говорится в сообщении.

?? We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine’s charter and are concerned about the potential consequences of these changes.

?? Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту @NaftogazUK і стурбовані можливими наслідками цих змін. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 березня 2019 р.

Как известно, Кабинет министров преобразовал Национальную акционерную компанию Нафтогаз Украины с публичного в частное акционерное общество (АО) и утвердил ее новый устав, наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день истечения срока действия контрактов с членами и председателем правления является днем ​​увольнения.

Вместе с тем, правительство продлило на год срок полномочий Андрея Коболева в должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины при условии, если тот, в частности добьется выделения газотранспортной системы в отдельную компанию, увеличение добычи украинского газа и создание необходимых предпосылок для транзита газа в ЕС.